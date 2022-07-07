В центре Петербурга «самовольно обрушился» кусок штукатурки с исторического здания

Петербуржцы сообщили, что кусок штукатурки приземлился на проезжую часть и тротуар напротив входа в бывший McDonald’s со стороны улицы Рубинштейна. Часть здания отвалилась с пятого этажа, по счастливому стечению обстоятельств, она никого не задела.

Здание является объектом культурного наследия. В списке памятников КГИОП оно значится как дом Ростовцева, построенный в начале XIX века. Строение находится под управлением ЖКС № 2 Центрального района.

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на районную администрацию, на Рубинштейна, 2/45, произошло «самовольное обрушение элементов штукатурного слоя».

«В результате инцидента никто не пострадал. Выставлены ограждения. Управляющая компания выполнит простукивание слабодержащихся элементов фасада для предотвращения подобных случаев и обеспечения безопасности граждан», — рассказали в пресс-службе.

Напомним, в Центральном районе Петербурга с балкона доходного дома Дыренкова обрушился большой кусок лепнины. От падения части балкона незначительные травмы получили два полицейских.