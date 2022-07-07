Реконструкцию заброшенных оранжерей Таврического сада планируют завершить раньше срока

Ранее сообщалось, что Смольный и Фонд поддержки социальных инициатив «Газпрома» подписали концессионное соглашение о реконструкции и эксплуатации оранжерей Таврического сада в начале 2021 года. В проекте предусматривается преобразование заброшенных исторических территорий в новое культурно-досуговое пространство.

Реализовать проект должны не позднее 1 июля 2025 года. Инвестор обязался создать на участке социально-культурный объект с тремя оранжереями, выставочными и концертными помещениями. Отмечается, что не менее 60% площади должны занимать оранжереи и досуговые пространства. В проект планируется вложить 700 миллионов рублей инвестиций. Соглашение заключено на 49 лет.

Напомним, о планах на реконструкцию заброшенных оранжерей Таврического сада стало известно в марте 2019 года. В апреле проект представила Ginza Project. Согласно плану, на участке площадью почти 27 тысяч квадратных метров должен был появиться зимний сад, концертный зал, детская площадка, гастромаркет и киоски с едой, а также цветочный магазин.