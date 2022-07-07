Барбекю, живая музыка в стиле 70-х и турниры по пинг-понгу: в «Севкабель Порту» пройдет фестиваль «Garage Camp»

Как рассказали «Собака.ru» в «Севкабель Порту», «Garage Camp» — фестиваль барбекю и живой музыки под открытым небом в духе 70-х, который соберет более 30 рок-н-рольных музыкантов лейбла Hi&Low Records и Studio 9/11, сменяющие друг друга в формате джем-сессий.

На протяжении двух дней на фестивале будет главенствовать атмосфера легендарного Вудстока, которая перенесет во времена Джими Хендрикса и Джеферсон Эирплэин. Гостей ждет зона барбекю от Branch Garage, тематический фудкорт от The Spaghetti Incident? и поп-ап бары BREW Garage.

Все желающие смогут принять участие в турнирах по пинг-понгу, пулу и пинбол автоматам. Кроме того, здесь появятся идеальные инстапонты — кастомные автомобили и мототехника гостей мероприятия. За вертушками коллекционеры винила: Alex Korbukov, Jurassique Parque, Kirill Pom, Nat Riddle, Serge White и Boykov.

Фестиваль барбекю и живой музыки «Garage Camp» пройдет 9-10 июля в «Севкабель Порту». Время работы с 12:00 до 23:00, вход свободный.