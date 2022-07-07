18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Кольцевую развязку у «Лахта Центра» в Петербурге планируют открыть в конце 2022 года

Поделиться:

К концу 2022 года в Приморском районе Петербурга планируют завершить открыть автомобильное движение по съездам на кольцевую развязку у «Лахта Центра». Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

zayatsphoto / Shutterstock.com

Работы в районе «Лахта Центра» проводятся в два этапа. Сначала проводится строительство улиц и проездов внутри кварталов у комплекса «Лахта Центра», а также примыканий к Приморскому шоссе. На данный момент в рамках первого этапа строители закончили возводить участок дороги с круговым движением и построили две новые улицы районного значения. Они соединены отдельными проездами с Приморским шоссе.

На втором этапе планируется подключить Приморское шоссе к новому деловому кварталу. На одном из участков магистрали на данный момент проводят строительство двух новых эстакадных съезда с Приморского путепровода — Северный, протяженностью 980 метров, и Южный на 440 метров. Уже сейчас строители завершили возведение пролетных строений съездов и приступили к устройству полотна проезжей части.

Автомобильное движение по съездам на кольцевую развязку у «Лахта Центра» планируют открыть к концу 2022 года. Также на Высотной улице построят подземный пешеходный переход под Приморским шоссе и железнодорожной веткой на Сестрорецк, с выходом к железнодорожной станции «Лахта» и станции метро «Беговая».

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: