Кольцевую развязку у «Лахта Центра» в Петербурге планируют открыть в конце 2022 года

Работы в районе «Лахта Центра» проводятся в два этапа. Сначала проводится строительство улиц и проездов внутри кварталов у комплекса «Лахта Центра», а также примыканий к Приморскому шоссе. На данный момент в рамках первого этапа строители закончили возводить участок дороги с круговым движением и построили две новые улицы районного значения. Они соединены отдельными проездами с Приморским шоссе.

На втором этапе планируется подключить Приморское шоссе к новому деловому кварталу. На одном из участков магистрали на данный момент проводят строительство двух новых эстакадных съезда с Приморского путепровода — Северный, протяженностью 980 метров, и Южный на 440 метров. Уже сейчас строители завершили возведение пролетных строений съездов и приступили к устройству полотна проезжей части.

Автомобильное движение по съездам на кольцевую развязку у «Лахта Центра» планируют открыть к концу 2022 года. Также на Высотной улице построят подземный пешеходный переход под Приморским шоссе и железнодорожной веткой на Сестрорецк, с выходом к железнодорожной станции «Лахта» и станции метро «Беговая».