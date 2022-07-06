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На станции метро «Звенигородская» с августа начнется капремонт эскалаторов

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На станции метро «Звенигородская» в конце августа планируют провести капитальный ремонт эскалаторов. Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) уже выдала ордер на размещение временных инженерных коммуникаций и оборудования у станции, сообщили в Смольном.

DedMityay / Shutterstock.com

Работы разрешили проводить с 19 августа 2022 года до 17 апреля 2023 года. Скорее всего, режим работы вестибюля на это время скорректируют. Однако пока дополнительной информации по этому поводу нет.

В обозначенный период рабочие смогут не только размещать у станции временные инженерные коммуникации, но и складировать материалы и оборудование. Заказчиком и производителем работ выступает ГУП «Петербургский метрополитен».

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