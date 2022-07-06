Видео дня: Фонд друзей балтийской нерпы выпустил в Ладогу строптивого нерпенка Осю

«На днях выпустили в Ладогу нерпенка Осю, найденного отдыхающими в мае рядом с Осиновецким маяком. До попадания к людям Ося уже успел самостоятельно побороться за жизнь и поохотиться и приобрел ужасно дикий характер. Все время, пока он лечился и отъедался, был Ося с нами не мил и даже на выпуске подозревал, что мы задумали какую-то каверзу. Но, плохое отношение выпускников к людям нас очень радует. Счастливой охоты!», — рассказали в фонде.