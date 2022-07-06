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Видео дня: Фонд друзей балтийской нерпы выпустил в Ладогу строптивого нерпенка Осю

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В Фонде друзей балтийской нерпы поделились радостным событием — нерпенка Осю выпустили в Ладогу после периода реабилитации. Специалисты фонда признаются, животное с первых дней и до последних мгновений было с норовом.

«На днях выпустили в Ладогу нерпенка Осю, найденного отдыхающими в мае рядом с Осиновецким маяком. До попадания к людям Ося уже успел самостоятельно побороться за жизнь и поохотиться и приобрел ужасно дикий характер. Все время, пока он лечился и отъедался, был Ося с нами не мил и даже на выпуске подозревал, что мы задумали какую-то каверзу. Но, плохое отношение выпускников к людям нас очень радует. Счастливой охоты!», — рассказали в фонде.

Фонд друзей балтийской нерпы
Фонд друзей балтийской нерпы

Напомним, на Елагином и Крестовском островах с середины мая замечают ладожского нерпенка. Он выходит на охоту днем, а ночью вылезает на берег и ночует там. По словам специалистов, нерпенок выглядит здоровым.

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