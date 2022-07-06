Без паники! В Петербурге проверят систему оповещения населения

Ежегодная комплексная проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Петербурга пройдет 20 июля с 10:30 до 11:00. В течение получаса по всему городу будут включены электромеханические сирены, уличные громкоговорители, специализированные технические средства оповещения организаций, сопряженных с городской системой. Также будут задействованы телеканалы и радиостанции.

Проверка будет проходить в следующем порядке:

10:35-10:37 — передача речевого сообщения о начале комплексной проверки;

10:40-10:43 — подача предупредительного сигнала «Внимание всем!» (запуск электромеханических сирен, трансляция сигнала по сетям проводного радиовещания, уличным громкоговорителям и другим средствам оповещения);

10:43-10:44 — передача речевого сообщения о завершении проверки.

«Комплексная проверка проводится для того, чтобы определить исправность и готовность всех технических средств оповещения и каналов связи к массовому оповещению петербуржцев о чрезвычайных ситуациях, отработать действия всех задействованных служб, а также проинформировать жителей о порядке оповещения при ЧС и о том, как им действовать в случае чрезвычайной ситуации. Результаты Комплексной проверки позволят в дальнейшем более эффективно определить основные направления развития системы централизованного оповещения населения Санкт-Петербурга», — объяснили в городском мониторинговом центре.