Без паники! В Петербурге проверят систему оповещения населения

В Петербурге готовятся к проверке системы оповещения населения. Включатся сирены, громкоговорители и спецсредства оповещения, а телеканалы и радиостанции прервут свой эфир — рассказываем, когда.
Ежегодная комплексная проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Петербурга пройдет 20 июля с 10:30 до 11:00. В течение получаса по всему городу будут включены электромеханические сирены, уличные громкоговорители, специализированные технические средства оповещения организаций, сопряженных с городской системой. Также будут задействованы телеканалы и радиостанции.
Проверка будет проходить в следующем порядке:
- 10:35-10:37 — передача речевого сообщения о начале комплексной проверки;
- 10:40-10:43 — подача предупредительного сигнала «Внимание всем!» (запуск электромеханических сирен, трансляция сигнала по сетям проводного радиовещания, уличным громкоговорителям и другим средствам оповещения);
- 10:43-10:44 — передача речевого сообщения о завершении проверки.
«Комплексная проверка проводится для того, чтобы определить исправность и готовность всех технических средств оповещения и каналов связи к массовому оповещению петербуржцев о чрезвычайных ситуациях, отработать действия всех задействованных служб, а также проинформировать жителей о порядке оповещения при ЧС и о том, как им действовать в случае чрезвычайной ситуации. Результаты Комплексной проверки позволят в дальнейшем более эффективно определить основные направления развития системы централизованного оповещения населения Санкт-Петербурга», — объяснили в городском мониторинговом центре.
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