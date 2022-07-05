Главный синоптик Петербурга рассказал, как долго в городе продержится жаркая погода

Относительную прохладу после периода тридцатиградусной жары принес сильный дождь с грозой, обрушившийся на город в ночь на вторник.

«После прохождения атмосферного фронта атмосфера немного "разрядится" и теперь будет посвежее. Сегодня в городе еще до 25 градусов, а дальше даже немного ниже, но дневной фон температуры +20…+25 градуса, как и обещали, остается», — отметил Колесов.

В ночь на вторник, после 13 дней отсутствия осадков, в городе прошел сильный дождь: «Выпало от 6 до 16 мм дождя на большей части территории города и в центральной части тоже».

По словам синоптика, дождь помог снизить пожарную опасность лесов, которая уже достигла высокой степени на фоне двухнедельной жары.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 6 июля, в Петербурге местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит +14…+16 градусов, днем +22…+24. В четверг, 7 июля, также ожидаются кратковременные дожди. Ночная температура останется без изменений, днем похолодает на один градус — до +21…+23. Ветер в ближайшие дни ожидается слабый, атмосферное давление будет слабо понижаться.