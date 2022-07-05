Смольный определился с датой установки мемориальной доски ученому, расшифровавшему письменность майя, Юрию Кнорозову

«По поручению президента в ноябре планируем установить мемориальную доску Юрию Кнорозову. 19 ноября исполнится 100 лет со дня рождения историка и этнографа, основателя советской школы майянистики», — сообщил Пиотровский.

По словам вице-губернатора, инициатива об установке мемориальной таблички поступила от Кунсткамеры. Предполагалось, что доску разместят внутри здания, но теперь заявители решили разместить ее снаружи. Предложение Кунсткамеры рассмотрят на ближайшем заседании Совета по мемориальным доскам.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ об увековечивании памяти советского ученого-этнографа Юрия Кнорозова и утвердил празднование его 100-летия. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации.

В конце января 2022 года на YouTube-канале проекта «Редакция» появился большой документальный фильм про ленинградского ученого Юрия Кнорозова, который, не выезжая из СССР, смог расшифровать письменность древних майя. Также журналист Алексей Пивоваров, основатель проекта, предложил петербургским чиновникам установить памятную табличку в его четь.