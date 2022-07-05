Посмотрите на еще один вариант световой проекции Даниила Хармса на Маяковского

Конкурс эскизов для будущей световой проекции стартовал в марте. Предполагалось, что она заменит «граффити, размещенное без согласования с профильными ведомствами города, отвечающими за содержание фасада здания». Каждый желающий может направить свое предложение в виде рисунка или изображения с комментариями на почту: projection@kga.gov.spb.ru по 31 июля 2022 года. «Для того чтобы отразить многогранность и сложность творческого характера Даниила Хармса будет выбрано несколько изображений, которые появятся на фасаде дома по улице Маяковского, сменяя друг друга», — объясняли ранее в комитете.

Предлагаемые изображения должны быть:

связаны с творчеством Хармса, его личностью и жизненным путем — допустимы авторские уникальные рисунки горожан или иные известные изображения, фотографии, графика к произведениям поэта;

хорошего качества — не менее 2 мегабайт — вертикальные, в допустимом формате jpg;

с достаточной степенью контрастности и учитывать специфику технологии светопроекций — размещение изображения в темное время суток.

Все поступившие предложения будут рассмотрены специальной комиссией во главе с заместителем председателя комитета, главным художником Алексеем Моором, а также при участии «экспертов художественного сообщества и исследователей творчества поэта, представителей Администрации Центрального района и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга».