Дожди и грозы сменяют собой жару в Петербурге

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 5 июля, синоптическая ситуация в Петербурге будет формироваться под влиянием атмосферного фронта, вытянувшегося через территорию Европейской России с севера на юг и медленно смещающегося к востоку. При облачной с прояснениями погоде пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. В Петербурге гроза возможна в первой половине дня.

Температура воздуха в городе составит +25…+27 градусов, по области +24…+29. Ветер ожидается северо-западный 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 759 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

В среду, по данным Леуса, «преимущественно без осадков и станет прохладнее».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 6 июля, в Петербурге местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит +14…+16 градусов, днем +22…+24. В четверг, 7 июля, также ожидаются кратковременные дожди. Ночная температура останется без изменений, днем похолодает на один градус — до +21…+23. Ветер в ближайшие дни ожидается слабый, атмосферное давление будет слабо понижаться.