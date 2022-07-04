Смольный назвал сроки запуска трамваев от метро «Купчино» до Шушар

Трамвайную сеть будут создавать по схеме государственно-частного партнерства, концессионером выступает «БалтНедвижСервис». С этой компанией Смольный заключил соглашение еще в 2019 году. Новый трамвайный маршрут должен частично решить проблему транспортной доступности развивающихся южных районов Петербурга.

В проекте предусмотрено строительство 21 километра путей, возведение четырех путепроводов и трех мостов. Трамвайная линия будет проходить над КАД, реками Волковка, Кузьминка и Славянка. Первый этап строительства от метро «Купчино» до Шушар планируют завершить в 2024 году.

Напомним, новую трамвайную сеть по маршруту Купчино — Шушары — Славянка оснастят автоматизированной системой обслуживания пассажиров, оплатой проезда и безопасности. Соглашение об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022) подписали генеральный директор компании-концессионера «БалтНедвижСервис» Дмитрий Панкратов и вице-президент ГК ИТЭЛМА Егор Чеботаев.