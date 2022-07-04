МЧС предупреждает петербуржцев о надвигающихся ливнях и грозах. А Росгидрометцентр объявляет «желтый» уровень опасности

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 5 июля в Петербурге местами пройдут ливни, грозы, град. А при грозе порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +17…+19 градусов, днем +24…+26.

А в Петербурге с 6 часов 5 июля до 14 часов 5 июля будет действовать «желтый» уровень погодной опасности. Его ввели из-за надвигающейся жары, сообщили в Росгидрометцентре.

«Желтый — второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду», — напомнили в городской администрации.

Также в городе сохраняется высокая пожарная опасность, по этой причине в Петербурге объявлен «оранжевый» уровень.

Правительство города просит водителей проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от использования личного транспорта из-за высокого риска ДТП. Также быть внимательными и осторожными просят быть пешеходов.

В ближайшие дни в ряде регионов России наступит прохлада, сопровождаемая дождями, ливнями и грозами. Другие регионы, наоборот, ожидает «опасное солнце». Рассказываем, в каких.