Благотворительный фестиваль помощи приюту бездомных животных «Ржевка» пройдет во «Дворе Гостинки»

Благотворительный фонд «Ржевка» с 2006 года помогает животным, оказавшимся в беде — кормит, лечит, социализирует и находит новый дом. Фестиваль «Пушистый маркет» задуман в стилистике большой благотворительной ярмарки как проект, объединяющий неравнодушных горожан. В центральной зоне фестиваля будет организована гаражная распродажа. Посетители смогут приобрести украшения, предметы одежды, интерьера, а также технику, игрушки, поделки или книги за добровольное пожертвование — все благотворительные инициативы фестиваля будут направлены на сбор средств для закупки кормов и медикаментов четвероногим постояльцам приюта «Ржевка».

Поддержать приют можно будет не только участием в благотворительной распродаже. Во «Дворе Гостинки» будет организована точка сбора вещей первой необходимости: для 170 собак, 100 кошек и одной свинки приюта можно принести корм, игрушки, средства гигиены, текстиль, поводки, ошейники или любую иную продукцию. Здесь же будет работать уголок ненавязчивого знакомства с животными приюта «Ржевка».

Кроме того, в рамках фестиваля «Пушистый маркет» пройдут образовательные сессии с лекциями от ветеринаров, биологов, волонтеров приюта, мастер-классы от фотографа-анималиста и грумеров, розыгрыши подарков от партнеров фестиваля. «Двор Гостинки» поддерживает pets-friendly концепцию, поэтому для посетителей с домашними любимцами будут предусмотрены развлекательные зоны с аджилити-комплексом для активных собак и «Ресторан Собачий» с самыми полезными лакомствами.

Благотворительный фестиваль помощи приюту бездомных животных «Ржевка» «Пушистый маркет» будет работать 11 и 12 июля с 15:00 до 21:00, вход свободный.