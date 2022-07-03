В Петербурге объявили «оранжевый» уровень опасности. Высока вероятность пожаров

Уровень погодной опасности в Петербурге повысили до «оранжевого». Он будет действовать до полуночи вторника, 5 июля, передает пресс-служба губернатора.
«По информации Росгидрометцентра, на территории Санкт Петербурга до 00 часов 5 июля продлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Объявлена пожарная опасность — четвертого класса», — сообщили в пресс-службе. Это связано с сухой и жаркой погодой.
Добавим, что «оранжевый» является третьим уровнем погодной опасности, при котором возможны стихийные бедствия. Этот уровень давно не объявляли в городе.
Напомним, 1 и 2 июля в Петербурге были обновлены температурные суточные рекорды. Однако уже в это воскресенье жара начинает спадать, но постепенно: сегодня воздух прогрелся до +29 градусов.
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