В Петербурге объявили «оранжевый» уровень опасности. Высока вероятность пожаров

«По информации Росгидрометцентра, на территории Санкт Петербурга до 00 часов 5 июля продлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Объявлена пожарная опасность — четвертого класса», — сообщили в пресс-службе. Это связано с сухой и жаркой погодой.

Добавим, что «оранжевый» является третьим уровнем погодной опасности, при котором возможны стихийные бедствия. Этот уровень давно не объявляли в городе.