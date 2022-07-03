Синоптик: жара в Петербурге начинает спадать, но постепенно

«Сегодня в формирование условий погоды в Северной столице начнет вмешиваться атмосферный фронт с запада. Облаков в небе станет больше, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы», — отметил синоптик.

В городе воздух прогреется до +29 градусов. Ветер западный, северо-западный, 4–9 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы. В понедельник, по словам Леуса, температура будет такой же, но возможна гроза.