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Синоптик: жара в Петербурге начинает спадать, но постепенно

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После нескольких температурных рекордов подряд в Петербурге жара начинает спадать. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

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«Сегодня в формирование условий погоды в Северной столице начнет вмешиваться атмосферный фронт с запада. Облаков в небе станет больше, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы», — отметил синоптик.

В городе воздух прогреется до +29 градусов. Ветер западный, северо-западный, 4–9 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы. В понедельник, по словам Леуса, температура будет такой же, но возможна гроза.

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