В Петербурге появилась смотровая площадка на вершине колокольни собора. На высоте 41 метр

«Колокольня собора является одной из самых высоких в городе. Смотровая площадка находится на высоте 41 метр. С неё открывается завораживающий вид на весь город, позволяя увидеть различные соборы, проспекты, шпили под новым углом», — говорится в сообщении.

Площадка доступна для посещения по средам, пятницам и воскресеньям в 13:00 и в 15:00 часов. Стоимость билета —200 рублей, деньги собирают в виде пожертвований в свечной лавке. Записаться можно через группу собора в соцсети «ВКонтакте» либо по телефону +7 (812) 312-19-38.