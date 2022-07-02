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В Петербурге появилась смотровая площадка на вершине колокольни собора. На высоте 41 метр

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В Петербурге стало на одну смотровую площадку больше. Теперь полюбоваться городом можно будет с вершины колокольни собора Владимирской иконы Божией Матери. Об этом пишет пресс-служба городского туристического портала.

«Колокольня собора является одной из самых высоких в городе. Смотровая площадка находится на высоте 41 метр. С неё открывается завораживающий вид на весь город, позволяя увидеть различные соборы, проспекты, шпили под новым углом», — говорится в сообщении.

Площадка доступна для посещения по средам, пятницам и воскресеньям в 13:00 и в 15:00 часов. Стоимость билета —200 рублей, деньги собирают в виде пожертвований в свечной лавке. Записаться можно через группу собора в соцсети «ВКонтакте» либо по телефону +7 (812) 312-19-38.

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