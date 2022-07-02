Из-за рекордной жары в Петербурге продлили «желтый» уровень опасности

«2 июля с 12:00 до 18:00 объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Также из-за жаркой погоды с 10:00 2 июля до 10:00 4 июля объявлен «желтый» уровень пожарной опасности. Просим жителей и гостей города проявлять особую осторожность», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в городе может быть обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха — второй подряд. Температура воздуха в городе может достигнуть 32 градусов — и это максимальный показатель с 2011 года, когда был зафиксирован рекорд с отметкой в 31,5 градусов.