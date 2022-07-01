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Стало известно, сколько денег дополнительно выделили на реконструкцию знаменитых фортов Кронштадта

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Правительство России выделило еще 1,1 млрд рублей на реконструкцию исторических фортов Кронштадта в рамках проекта «Остров фортов». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, следует из сообщения на сайте Кабмина.

Форт Кроншлот. Фото: Andrew Shiva / wikipedia.ru

На выделенные средства планируют продолжить реконструкцию фортов «Император Александр I», «Кроншлот» и «Петр I»: будет восстановлен исторический облик, после чего форты смогут посетить все желающие. В августе 2021 года на реконструкцию кронштадтских фортов также было направлено более 1 млрд рублей. 

Напомним,в  Кронштадте новый всесезонный фуд-корт откроется 10 июля, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский. А третью очередь музейно-исторического парка «Остров фортов» запустят в День ВМФ России — 31 июля. Показываем, как будет выглядеть обновленное пространство.

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