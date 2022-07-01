Стало известно, сколько денег дополнительно выделили на реконструкцию знаменитых фортов Кронштадта

На выделенные средства планируют продолжить реконструкцию фортов «Император Александр I», «Кроншлот» и «Петр I»: будет восстановлен исторический облик, после чего форты смогут посетить все желающие. В августе 2021 года на реконструкцию кронштадтских фортов также было направлено более 1 млрд рублей.