В Петербурге растаял еще не весь зимний снег. Как такое возможно? Рассказали в «Водоканале»

Не можете выносить жару? А снегу ни по чем! Выпавший за зиму и свезенный на снегоприемные пункты, он не растаял даже из-за 30-градусной жары, установившейся в Петербурге. На 1 июля общий объем нерастаявшего снега составляет 460 тысяч кубометров — это треть от всего объема.
Как рассказали в «Водоканале», утилизацию поступившего на утилизацию снега значительно затрудняет то, что он загрязнен мусором и песком. При таянии верхнего слоя снежной массы образуется корка, которая способствует формированию «эффекта термоса». Процесс снеготаяния затянулся также из-за относительно невысоких температур в весенний период.
Несмотря на установившуюся жаркую погоду, солнцу потребовалось бы еще достаточно долгое время, чтобы растопить такие слежавшиеся снежные массы — поэтому специалисты ускоряют процесс рыхлением снега с применением специализированной техники.
В связи с жаркой погодой и дополнительными мероприятиями ситуация с объемами еще не растаявшего на площадках снега меняется практически каждый час. На 1 июля общий объем нерастаявшего снега составляет 460 тысяч кубометров — это треть от всего объема, привезенного на них снега. Ориентировочно снег полностью растает только к концу июля.
О том, какой была зима 2021-2022:
Последний зимний сезон отличился рекордным объемом снега с момента запуска в работу городских стационарных инженерно-оборудованных снегоприемных и стационарных снегоплавильных. Впервые возникла ситуация, когда несколько снегоприемных пунктов были заполнены на полную проектную мощность.
В последний рабочий день объем снежных масс, принятых «снежными» пунктами города в сезоне 2021-2022 гг., достиг рекордной отметки — 4 миллиона 396 тысяч кубометров. Из них 3 миллиона 58 тысяч кубометров расплавлено на снегоплавильных пунктах, а 1 миллион 338 тысяч кубометров поступило на снегоприемные пункты.
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