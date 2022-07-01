В Петербурге растаял еще не весь зимний снег. Как такое возможно? Рассказали в «Водоканале»

Как рассказали в «Водоканале», утилизацию поступившего на утилизацию снега значительно затрудняет то, что он загрязнен мусором и песком. При таянии верхнего слоя снежной массы образуется корка, которая способствует формированию «эффекта термоса». Процесс снеготаяния затянулся также из-за относительно невысоких температур в весенний период.

Несмотря на установившуюся жаркую погоду, солнцу потребовалось бы еще достаточно долгое время, чтобы растопить такие слежавшиеся снежные массы — поэтому специалисты ускоряют процесс рыхлением снега с применением специализированной техники.

В связи с жаркой погодой и дополнительными мероприятиями ситуация с объемами еще не растаявшего на площадках снега меняется практически каждый час. На 1 июля общий объем нерастаявшего снега составляет 460 тысяч кубометров — это треть от всего объема, привезенного на них снега. Ориентировочно снег полностью растает только к концу июля.