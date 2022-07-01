Орнитологи просят петербуржцев не подбирать слетков. Рассказываем, почему

Отличительные особенности слетков — короткие крылышки и хвостик, а также рыхлое оперение. По словам орнитологов, эти птицы не выпали из гнезда, а покинули его самостоятельно.

«Как правило, слетки не нуждаются в помощи человека. Даже наоборот, часто именно люди, изымая слетков из природы, наносят им больший вред, чем естественные враги. Если птенцу не угрожает опасность, то лучше всего пройти мимо. Не подходите к слёткам близко, не трогайте их – своими действиями вы можете спровоцировать птенца переместиться в более опасное место или привлечь внимание хищников», – отметила орнитолог ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга» Наталья Иовченко.

Специалисты подчеркивают, что здоровым птенцам не стоит помогать: их нельзя забирать домой, чтобы выкормить и отпустить на волю — это может привести к гибели. Однако бывают исключения: например, если птенец оказался в опасности – один посреди дороги или проезда. В таких ситуациях рекомендуется осторожными движениями направить птицу в сторону безопасной территории или аккуратно взять и перенести в ближайшие кусты, цветник, на газон.

Также о том, что птица или дикое животное оказались в беде, можно сообщить в мобильную экологическую дежурную службу: 417-59-36 (круглосуточно).