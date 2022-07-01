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Платная парковка заработала на еще 56 улицах в центре Петербурга. Список

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С сегодняшнего дня, 1 июля, платная парковка заработала на еще 56 улицах в центре Петербурга. Все они расположились в границах муниципальных округов «Литейный», «Владимирский», «Лиговка-Ямская» и «Смольнинское» — публикуем полный список. 

Konstantin Lenkov / Shutterstock.com

В границах муниципальных округов «Литейный», «Владимирский», «Лиговка-Ямская» и «Смольнинское» появилось порядка 4,5 тысяч машиномест, 448 из которых предусмотрены для размещения транспортных средств инвалидов и перевозящих их лиц. Таким образом, с сегодняшнего дня совокупная емкость платной парковки составляет 155 улиц Центрального района Петербурга.

Новая часть платной парковки работает аналогично привычной — с 08:00 до 20:00 ежедневно. Стоимость часового размещения транспортного средства составляет 39 рублей для категорий «А» и «М», 100 рублей — для категории «B». Сегодня для удобства петербургских автомобилистов на улицах работают волонтеры, которые помогут с оплатой и вручат памятку с пошаговой инструкцией по каждому из способов.

Список улиц, на которых с 1 июля заработала платная парковка:

  • Гагаринская ул. (от наб.Кутузова до ул.Пестеля)
  • Гангутская ул. (от наб.р.Фонтанки до Гагаринской ул.)
  • Кричевский пер. (от Шпалерной ул. до наб.Кутузова)
  • Моховая ул. (от ул.Чайковского до пл.Белинского) на участке от ул.Пестеля до ул.Чайковского
  • наб.р.Фонтанки (четная сторона) (от наб.Кутузова до ворот Адмиралтейского завода) на участке от наб.Кутузова до ул.Белинского
  • Невский пр. (от Дворцовой пл. до пл.Александра Невского) на участке от пл.Восстания до пл.Александра Невского
  • Шпалерная ул. (от Гагаринской ул. до пл.Растрелли) на участке от Гагаринской ул. до Литейного пр.
  • Б.Московская ул. (от Владимирского пр. до Разъезжей ул.)
  • Боровая ул. (от Разъезжей ул. до линии Витебской ж.д.) на участке от ул.Разъезжей до наб.Обводного кан.
  • Бородинская ул. (от наб.р.Фонтанки до Загородного пр.)
  • Владимирский пр. (от Невского пр. до Владимирской пл.)
  • Волоколамский пер. (от Боровой ул. до ул.Константина Заслонова)
  • Воронежская ул. (от ул.Константина Заслонова до Расстанной ул.) на участке от ул. Константина Заслонова до наб. Обводного кан.
  • Графский пер. (от наб.р.Фонтанки до Владимирского пр.)
  • Дмитровский пер. (от Стремянной ул. до Колокольной ул.)
  • Загородный пр. (от Владимирской пл. до Технологической пл.) на участке от Владимирской пл. до Звенигородской ул.
  • Колокольная ул. (от Владимирского пр. до ул.Марата)
  • Коломенская ул. (от Кузнечного пер. до Волоколамского пер.)
  • Кузнечный пер. (от Владимирского пр. до Лиговского пр.)
  • Лиговский пер. (от Пушкинской ул. до Лиговского пр.)
  • Лиговский пр. (от ул. Некрасова до Московского пр.) на участке от Невского пр. до наб.Обводного кан.
  • М. Московская ул. (от Б. Московской ул. до ул.Достоевского)
  • наб.р.Фонтанки (четная сторона) (от наб.Кутузова до ворот Адмиралтейского завода) на участке от Невского пр. до Бородинской ул.
  • Остропольский пер. (от Лиговского пр. до ул.Константина Заслонова)
  • Павлоградский пер. (от Лиговского пр. до ул.Черняховского)
  • пер.Джамбула (от наб.р.Фонтанки до Загородного пр.)
  • Поварской пер. (от Стремянной ул. до Колокольной ул.)
  • наб.р.Фонтанки (четная сторона) (от наб.Кутузова до ворот Адмиралтейского завода) на участке от Невского пр. до Бородинской ул.
  • Пушкинская ул. (от Невского пр. до Кузнечного пер.)
  • Разъезжая ул. (от Загородного пр. до Лиговского пр. и ул.Константина Заслонова)
  • Рязанский пер. (от Лиговского пр. до Воронежской ул.)
  • Свечной пер. (от Б.Московской ул. до Лиговского пр.)
  • Социалистическая ул. (от Загородного пр. до Боровой ул.)
  • Стремянная ул. (от Владимирского пр. до ул.Марата)
  • ул.Достоевского (от Кузнечного пер. до Социалистической ул.)
  • ул.Константина Заслонова (от Лиговского пр. и Разъезжей ул. до наб.Обводного кан.)
  • ул.Ломоносова (от наб.кан.Грибоедова до ул.Рубинштейна и Загородного пр.) на участке от наб.р.Фонтанки до Загородного пр.
  • ул.Марата (от Невского пр. до Подъездного пер.) на участке от Невского пр. до Звенигородской ул.
  • ул.Печатника Григорьева (от Остропольского пер. до ул.Тюшина и Боровой ул.)
  • ул.Правды (от Разъезжей ул. до Звенигородской ул.)
  • ул.Тюшина (от Лиговского пр. до Боровой ул. и ул.Печатника Григорьева)
  • Щербаков пер. (от наб.р.Фонтанки до Загородного пр.)
  • ул.Хохрякова (от Миргородской ул. на запад (фактически до госпиталя)
  • ул.Черняховского (от наб.Обводного кан. за Транспортный пер.)
  • Харьковская ул. (от Невского пр. до Миргородской ул.)
  • Чернорецкий пер. (от пл.Александра Невского до Тележной ул.)
  • ул.Профессора Ивашенцова (от Невского пр. и пр.Бакунина до Миргородской ул.)
  • Тележная ул. (от Харьковской ул. до Чернорецкого пер.)
  • Транспортный пер. (от Лиговского пр. до Днепропетровской ул.)
  • Роменская ул. (от Лиговского пр. до Днепропетровской ул.)
  • Миргородская ул. (от Полтавской ул.за ул.Хохрякова)
  • Лаврский проезд (от пл.Александра Невского до наб.р.Монастырки)
  • Конная пл. (на пересечении Миргородской ул. и Полтавской ул.)
  • Кременчугская ул. (от Тележной ул. до наб.Обводного кан.)
  • Днепропетровская ул. (от Транспортного пер. до Расстанной ул.) на участке от Транспортного пер. до наб. Обводного кан.
  • Атаманская ул. (от наб.Обводного кан. до наб.Обводного кан., вокруг домов № 23-39)
  • наб. Обводного кан. (нечетная сторона) (от пр. Обуховской Обороны до ул. Степана Разина) - на участке от пр. Обуховской Обороны до Лиговского пр.

С 1 сентября зона платной парковки расширится. Полный список улиц можно посмотреть здесь

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