Платная парковка заработала на еще 56 улицах в центре Петербурга. Список

В границах муниципальных округов «Литейный», «Владимирский», «Лиговка-Ямская» и «Смольнинское» появилось порядка 4,5 тысяч машиномест, 448 из которых предусмотрены для размещения транспортных средств инвалидов и перевозящих их лиц. Таким образом, с сегодняшнего дня совокупная емкость платной парковки составляет 155 улиц Центрального района Петербурга.

Новая часть платной парковки работает аналогично привычной — с 08:00 до 20:00 ежедневно. Стоимость часового размещения транспортного средства составляет 39 рублей для категорий «А» и «М», 100 рублей — для категории «B». Сегодня для удобства петербургских автомобилистов на улицах работают волонтеры, которые помогут с оплатой и вручат памятку с пошаговой инструкцией по каждому из способов.