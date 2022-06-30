Фонд «Внимание» отреставрирует деревянные окна в доме Эрлиха и Эттингера на Зверинской улице

Как рассказали «Собака.ru» в фонде «Внимание», остекление парадной необычное, как и сама структура лестницы. На каждой лестничной площадке расположено по два окна друг напротив друга. В них частично сохранились мелкорифленые стекла с текстурой Small Fluted, заполнявшие когда-то полностью все окно.

В прошлом центральные створки каждого окна были украшены изображениями гербов, имитирующих витражную технику. На сегодняшний день в парадной сохранилось лишь три таких изображения. «Техника имитации витражей очень редкая для Петербурга, поэтому окна дома Эрлиха и Эттингера — ценное наследие города. Также специалисты по витражам отмечают, что использование геральдических мотивов тоже редкое и ценное для витражей Петербурга», — говорят в фонде.

Реставрация деревянных окон в доме Эрлиха и Эттингера — не первые совместные работы фонда «Внимание» и его жителей. В 2020-2021 годах была восстановлена входная группа — на собранные фондом средства мастера воссоздали утраченную внешнюю дверь, а собственники оплатили реставрацию внутренней двери и обшивки тамбура.

Также в 2021 году фонд помог скорректировать проект капитального ремонта и отказаться от замены окон в парадной. «Исключить стеклопакеты из капитального ремонта было непросто, а провести полноценное восстановление в рамках капремонта невозможно. Тем не менее, жители понимают ценность остекления парадной и приложили все усилия, чтобы его сохранить. После отказа от стеклопакетов собственники собрали средства на реставрацию двух окон парадной. Эти работы стали образцово-показательными для города. На реставрацию оставшихся 8 окон у жителей не хватает средств. Поэтому они обратились к нам в фонд за помощью — отреставрировать в 2022 году четыре окна», — говорят во «Внимании».

На восстановление двух окон с учетом налогов потребуется 558 800 рублей. Поддержать проект и узнать подробнее о нем можно по ссылке.