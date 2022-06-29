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Погоня дня: полиция задержала на Неве автомобиль (!) Ford Mustang

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В Петербурге на Неве заметили необычное плавучее средство. По реке передвигался автомобиль Ford Mustang. Капитаном и его транспортным средством заинтересовались в полиции. Рассказываем подробнее.

Сотрудники правоохранительных органов открыли погоню за плавающей машиной. Далеко водителю уйти не удалось. Видео непродолжительного преследования появилось в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург». Чем закончилось общение полиции и капитана автомобиля, не уточняется. Однако очевидцы сообщают, что этим же днем машину видели у Володарского моста.

Как выяснилось, необычное плавсредство — это катер, переделанный под иномарку. Таким образом владелец машины (или лодки?) решил прорекламировать свой автосервис в Петербурге.

Но пользователи сети предложили свои версии. Кто-то посчитал, что в городе снимают очередную часть «Форсажа», кто-то предположил, что это баловство блогеров. Не обошлось и без шуток про пересечение «двойной сплошной» на воде, превышение скорости и «неправильную швартовку».

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