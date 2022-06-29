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Оранжереи Ботанического сада в Петербурге закрыли из-за жары

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Жаркая погода в Петербурге изменила график работы Ботанического сада имени Петра Великого. Насладиться цветами в оранжереях получится только при определенных условиях, пишет «Фонтанка».

MariSah / Shutterstock.com

«Поскольку сейчас очень жарко, часть дней мы не работаем. В первую очередь — для того, чтобы уберечь людей от повышенных температур, потому что в оранжереях жарче, чем на улице, градусов на десять. На этой неделе мы сократили работу оранжерей. Они работали во вторник, будут работать в четверг и в воскресенье. Что будет на следующей неделе, покажет погода», — рассказали в пресс-службе сада.

Также сотрудники рекомендовали отказаться от посещения оранжереи в жаркие дни детям и пожилым людям, а также тем, кто плохо переносит высокие температуры.

«Помимо оранжерей у нас до 3 июля включительно доступна выставка пионов, она работает с кондиционером, это удобно. Кроме того, без выходных действует парк-дендрарий, он не закрывается», — отметили сотрудники сада.

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