Сталелитейную мастерскую Невского завода на проспекте Обуховской Обороны переделают под ТЦ

В прошлом году застройщик Setl Group выкупил компанию «НЗЛ Девелопмент», которой принадлежала часть территории Невского завода. В состав сделки также вошло здание-объект культурного наследия «Прокатная и сталелитейная мастерская Невского железоделательного, механического и корабельного завода» на проспекте Обуховской Обороны, 38В.

На этом месте застройщик собирается возвести жилой комплекс и сопутствующую инфраструктуру к нему. На данный момент для здания уже разработали проектную документацию на реставрацию и приспособление для современного использования.

Документы уже направили в КГИОП, пока особенности реставрации не разглашаются. Их озвучат после утверждения проекта. На данный момент известно, что отреставрированное здание отдадут в качестве ретейла, сообщили в компании.

По данным историко–культурной экспертизы, в проекте заложено восстановление исторических габаритов одноэтажного кирпичного здания. Планируется, что более поздние пристройки разберут, а свободные участки обустроят. Помимо этого, избавятся от внутренних перегородок вместе с мостовыми кранами, не являющимися предметом охраны «в силу потери своей производственной необходимости».