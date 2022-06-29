Для плохо пахнущих и голых людей в метро Петербурга ввели штрафы. За что еще будут наказывать нарушителей в подземке?

Соответствующая инициатива вносит изменения в закон об административных правонарушениях в Петербурге. Так, вводится штраф за проезд в метрополитене голышом, либо в «зловонной одежде», или провоз «зловонной ручной клади». За это пассажир заплатит штраф в размере от 100 до 500 рублей.

Если пассажиры проводят в метро культурные, спортивные и политические мероприятия, то за такое нарушение придется отдать штраф от 1 000 до 3 000 рублей. Аналогичное наказание — за игру в метро на музыкальных инструментах и использование средств звукоусиления.

Также запрещено ездить в метро на лыжах, мотоцикле, велосипеде, скейте, роликах, самокате и других средствах индивидуальной мобильности. Наказание за нарушение предусматривает штраф от 500 до 3 000 рублей.

Помимо этого, вводится наказание для ведущих в метро нелегальный бизнес, сбор пожертвований без разрешения предприятия, гадание и распространяющих объявления о купле-продаже и гадание. За это выписывают штраф от 1 000 до 5 000 рублей.

Напомним, Законодательное собрание в последнем перед летними каникулами заседании утвердили в третьем чтении изменения в устав Петербурга. Теперь с губернатора города снимут ограничение на количество сроков пребывания на посту.