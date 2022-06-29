Бориса Вишневского и еще четырех градозащитников исключили из петербургского отделения ВООПИиК

«В связи с осуществлением Кононовым Александром Александровичем, Ковалевым Алексеем Анатольевичем, Капитоновой Анной Игоревной, Вишневским Борисом Лазаревичем деятельности, дискредитирующей общество [здесь и далее имеется в виду ВООПИиК], осуществлением деятельности, наносящей ущерб обществу, воспрепятствованием работе органов управления общества, игнорированием требований устава и внутренних актов обществе, а также решений руководящих органов общества, исключить указанных лиц из членов общества», — говорится в выписке из протокола заседания президиума Центрального совета ВООПИиК.

Президиум Центрального совета ВООПИиК исключил из организации Анну Капитонову, Алексея Ковалева, Александра Кононова и меня. В какой же я хорошей компании! И вообще, меня ни разу в жизни ниоткуда не исключали. Надо было с чего-то начинать, но я не думал, что это будет общество охраны памятников. Но сколь же высоки ставки в игре, если президиум идет на такое. И сколько большие деньги задействованы, чтобы сделать питерский ВООПИиК из градозащитной структуры — градоравнодушной. Или градоразрушающей. Но мы еще повоюем, черт возьми!» — прокомментировал свое исключение Борис Вишневский.

Как пишет «Деловой Петербург», исключение Вишневского, Капитоновой, Кононова и Ковалева из членов петербургского отделения ВООПИиК — реакция на попытку горотделения отстранить от должности своего многолетнего зампреда Антона Иванова. По одной из версий, которые приводит издание, отношения Иванова с градозащитниками не сложились, в частности, из-за непредоставления финансовых документов. Также в его адрес выдвигаются политические обвинения в тесном сотрудничестве с властями.

Ранее Анна Капитонова, являющаяся главой Адмиралтейского районного отделения ВООПИиК, сообщила о силовом давлении и смене руководства. В ходе собрания, на котором обсуждался вопрос по выбору делегатов от Адмиралтейского района на городскую конференцию по избранию нового руководства общества, речь Капитоновой прерывал Антон Иванов, позже приказавший охране вывести градозащитницу из отделения. «На первых двух собраниях председатели были мужчины и силовой способ не казался подходящим, но, к сожалению, оказывается, наши противники могут против женщины применить силу. Я такого не ожидала. Полный беспредел. […] Происходит, если на сленге выборов говорить, вбросы, фальсифицируются списки… Все это имеет цель — смена руководства», — рассказывала она «Деловому Петербургу».