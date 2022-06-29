«Жилье выбирал, смотрел варианты…»: спасенный петербуржцами тюлень Уран вернулся из Финляндии в Россию

«Недолго побыв в Финляндии, наш Уран вернулся в российские воды и пожил сначала у северных фортов близ Кронштадта, затем поплавал по центру залива и вернулся к окрестности — Ленинградской атомной станции, где он и находится (находился) уже несколько дней», — рассказали о передвижениях тюленя в Фонде друзей балтийской нерпы.

«Жилье выбирал, смотрел варианты…», «Ну что тут скажешь — Уран и должен быть при атомной станции! Маму, может, ищет?», «Может он думает, что его в этом месте подберут и опять в санаторий увезут?», «В гостях хорошо, а дома лучше», «Вернулся в родные Пенаты», «Попал под санкции! За границу не пропустили. Теперь он не выездной. Оставайся дома, Уран, мы тебя любим», — комментируют петербуржцы.

Напомним, тюлени Шепелев, Казаков и Уран стали первыми выпускниками Фонда друзей балтийской нерпы в 2022 году. Они отправились в вольное плавание в водах Финского залив в начале июня. Показываем, как это было, и рассказываем историю уже бывших (или не совсем) подопечных фонда.