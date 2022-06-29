Все еще жарко и температура выше нормы: синоптики рассказали о погоде в Петербурге в ближайшие дни

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 29 июня, на погоду в Петербурге окажет влияние антициклон. При небольшой облачности дождей в регионе не ожидается, а температурный фон окажется на 5-6 градусов выше положенного по климату.

Температура воздуха сегодня в городе составит +26…+28 градусов, по области +24…+29. Ветер ожидается восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 765 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

В четверг, по прогнозу Леуса, «без осадков и вновь жарко».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 30 июня, в Петербурге ожидается малооблачная погода, обойдется без осадков. Температура воздуха ночью составит +14…+16 градусов, днем +27…+29.

В пятницу, 1 июля, метеорологическая ситуация в городе останется без изменений, тогда как воздух прогреется еще сильнее: ночью температура составит +16…+18 градусов, днем +29…+21.