Станцию метро «Технологический институт-2» готовят к капитальному ремонту

На сайте госзакупок разместили аукцион на выполнение работ по разработке документации, проектной и рабочей частей станции метро «Технологический институт-2», а также перехода к «Технологическому институту-1».

На эти работы планируют потратить 42,3 млн рублей. Проектные работы должны завершить до 2 сентября 2024 года. Однако, когда приступят к самому ремонту, пока не уточняется.

Напомним, в апреле 2022 года после продолжительного ремонта открыли вестибюль станции «Технологический институт — 1». Работы начались еще в апреле 2020 года. Там проводили замену эскалаторов и частичную замену конструкций наклонного хода. Планировалось, что ремонт завершится к августу 2021 года, но этого не произошло.