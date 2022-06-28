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Станцию метро «Технологический институт-2» готовят к капитальному ремонту

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В Петербурге начали готовиться к капитальному ремонту станции метро «Технологический институт-2». Однако, когда приступят к основным работам, не ясно.

Arseniy Shemyakin Photo / Shutterstock.com

На сайте госзакупок разместили аукцион на выполнение работ по разработке документации, проектной и рабочей частей станции метро «Технологический институт-2», а также перехода к «Технологическому институту-1».

На эти работы планируют потратить 42,3 млн рублей. Проектные работы должны завершить до 2 сентября 2024 года. Однако, когда приступят к самому ремонту, пока не уточняется.

Напомним, в апреле 2022 года после продолжительного ремонта открыли вестибюль станции «Технологический институт — 1». Работы начались еще в апреле 2020 года. Там проводили замену эскалаторов и частичную замену конструкций наклонного хода. Планировалось, что ремонт завершится к августу 2021 года, но этого не произошло.

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