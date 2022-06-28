В Петербурге разместят световую проекцию с кадром из фильма «Брат»

«В этом году будет 25 лет с момента выхода фильма «Брат» режиссера Алексея Балабанова. Думаю, ближе к осени на одном из фасадов появится кадр из этой картины», — сообщила Крамскова.

Пока точного месторасположения проекции не выбрали, оно будет зависеть не только от контента или значимой даты, но и от технических возможностей, которые определяет «Ленсвет», пояснила Крамскова. Также она добавила, что важно учесть, чтобы свет от проекции не попадал в окна домов и не беспокоил жителей.

Крамскова отметила, что сейчас в городе световые проекции размещены по десяти адресам. Так, на фасаде Литературно-мемориального музея Достоевского в Кузнечном переулке проецируется изображение писателя. На некоторых адресах проецируют временные инсталляции.

Напомним, в честь юбилея музыканта Виктора Цоя 21 июня на Кондратьевском и Каменноостровском проспектах появились световые проекции с концертов группы «Кино». Для световых инсталляций выбрали известные фотографии с концертных выступлений 1986, 1988 годов.