«Ночлежка» запустила сбор рюкзаков для бездомных в Петербурге и Москве

«Для человека, который живет на улице, личные вещи имеют особую ценность: приходится думать, как сохранить то немногое, что имеешь. Особенно документы и телефон, если они есть. Поэтому рюкзаки и поясные, нательные сумки — то, о чем постоянно просят посетители в Пунктах выдачи "Ночлежки"», — отмечают в благотворительной организации.

Сбор рюкзаков для бездомных людей стартовал 27 июня и продлится по 3 июля включительно. Приносить можно любые рюкзаки и сумки для документов, главное требование — исправные застежки и отсутствие дыр. «Все остальное неважно. Предпочтение отдаем городским рюкзакам среднего объема», — говорят в «Ночлежке».

Куда и когда передать рюкзаки?

Петербург

Приют «Ночлежки» на Боровой улице, 112б. Вход с улицы Расстанная. В любой день с 10:00 до 22:00.

Семеновская библиотека по адресу Малодетскосельский проспект, 42. По будням с 09:00 до 20:00.

Магазин «Трамонтана» на улице Бронницкая, 24. Ежедневно с 11:00 до 21:00.

Офис турклуба «Клуб Приключений» на Большом Сампсониевском проспекте, д. 7. Ежедневно с 10:00 до 20:00, перерыв с 14:00 до 14:30.

МЕГА Парнас, 2 и 3 июля с 12:00 до 21:00. Можно отдать рюкзаки и сумки волонтерам «Ночлежки» за стойкой напротив главного входа.

Москва

«Ночлежка» по адресу Бумажный проезд 2/2, строение 6. Ежедневно с 10:00 до 22:00.

Бар Strelka на Берсеневской набережной, 14/5. Рюкзаки и сумки можно приносить в любой день с 12:00 до 21:30.

Чтобы поддержать деятельность благотворительной организации «Ночлежка», можно оформить разовое или ежемесячное пожертвование — они доступны по ссылке. 300 рублей позволят одному человеку переночевать в Ночном приюте. 700 рублей позволят одному человеку прожить день в Реабилитационном приюте. 1 000 рублей позволит накормить 5 человек в Ночном автобусе. 3 000 рублей — это один день работы Неравнодуша.