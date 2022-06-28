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«Ночлежка» запустила сбор рюкзаков для бездомных в Петербурге и Москве

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Благотворительная организация «Ночлежка», которая с 1990 года помогает бездомным Петербурга вернуться к обычной жизни, запустила сбор рюкзаков — потому что «для человека, который живет на улице, личные вещи имеют особую ценность». Рассказываем, куда их можно принести.

«Ночлежка», vk.com/nochlezhka

«Для человека, который живет на улице, личные вещи имеют особую ценность: приходится думать, как сохранить то немногое, что имеешь. Особенно документы и телефон, если они есть. Поэтому рюкзаки и поясные, нательные сумки — то, о чем постоянно просят посетители в Пунктах выдачи "Ночлежки"», — отмечают в благотворительной организации.

Сбор рюкзаков для бездомных людей стартовал 27 июня и продлится по 3 июля включительно. Приносить можно любые рюкзаки и сумки для документов, главное требование — исправные застежки и отсутствие дыр. «Все остальное неважно. Предпочтение отдаем городским рюкзакам среднего объема», — говорят в «Ночлежке».

Куда и когда передать рюкзаки?

Петербург

  • Приют «Ночлежки» на Боровой улице, 112б. Вход с улицы Расстанная. В любой день с 10:00 до 22:00.
  • Семеновская библиотека по адресу Малодетскосельский проспект, 42. По будням с 09:00 до 20:00.
  • Магазин «Трамонтана» на улице Бронницкая, 24. Ежедневно с 11:00 до 21:00.
  • Офис турклуба «Клуб Приключений» на Большом Сампсониевском проспекте, д. 7. Ежедневно с 10:00 до 20:00, перерыв с 14:00 до 14:30.
  • МЕГА Парнас, 2 и 3 июля с 12:00 до 21:00. Можно отдать рюкзаки и сумки волонтерам «Ночлежки» за стойкой напротив главного входа.

Москва

  • «Ночлежка» по адресу Бумажный проезд 2/2, строение 6. Ежедневно с 10:00 до 22:00.
  • Бар Strelka на Берсеневской набережной, 14/5. Рюкзаки и сумки можно приносить в любой день с 12:00 до 21:30.

Чтобы поддержать деятельность благотворительной организации «Ночлежка», можно оформить разовое или ежемесячное пожертвование — они доступны по ссылке. 300 рублей позволят одному человеку переночевать в Ночном приюте. 700 рублей позволят одному человеку прожить день в Реабилитационном приюте. 1 000 рублей позволит накормить 5 человек в Ночном автобусе. 3 000 рублей — это один день работы Неравнодуша.

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