«Сегодня на метеорологические условия окажет влияние холодный фронтальный раздел. Однако на фоне повышенного атмосферного давления его влияние на погоду будет выражено слабо. Ожидается переменная облачность, без осадков, местами по области пройдут кратковременные дожди, возможны грозы», — рассказал о погоде на вторник, 28 июня, ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха сегодня в городе составит +27…+29 градусов, по области +15…+30. Ветер ожидается северо-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 767 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

В среду, по прогнозу Леуса, «без осадков и жарко — около +28» градусов.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 29 июня, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит +16…+18 градусов, днем +26…+28. В четверг, 30 июня, также без осадков. Незначительное повышение температуры воздуха ожидается только ночью — до +14…+16 градусов, — тогда как днем столбики термометров покажут +27…+29.