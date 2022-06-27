Болотные черепахи начали выползать из водоемов Петербурга. Всему виной жаркая погода

Дело в том, что черепахи — холоднокровные животные. Для того, чтобы повысить температуру тела и получить ультрафиолет, необходимый для выработки витамина D и метаболизма кальция, они выползают на берег.

«Росприроднадзор по СЗФО просит не беспокоить животных. Кроме того, черепахи могут являться переносчиками различных инфекций. Одновременно обращаем внимание на недопустимость выпуска домашних черепах в водоемы, так как они не приспособлены к жизни в дикой природе», — подчеркивают в ведомстве.

Напомним, не только черепахи любят греться на солнышке, но и маленькие нерпята. На Елагином и Крестовском островах с середины мая замечают ладожского нерпенка. Он выходит на охоту днем, а ночью вылезает на берег и ночует на там.