В Петербурге выбрали место для строительства станции метро «Гавань»

В документах сказано, что участок, на котором будут строить вестибюль, сформируют с юго-восточной стороны здания по адресу: Шкиперский проток, д. 12Н, и с северо-восточной стороны здания по адресу: Большой проспект В. О., д. 103К.

Максимальная высота здания будет составлять 20 метров, в нем разместят четыре эскалатора. Предполагается, что станция будет пропускать по 13,6 тысячи человек в час. В планах правительства Петербурга завершить участок «Горный институт» — «Гавань» — «Морской фасад» к 2030 году.

«Гавань» должна стать следующей станцией Лахтинско-Правобережной линии метро после «Горного института», который обещали ввести в эксплуатацию в 2024 году.

Напомним, в Петербурге к 2030 году планируют открыть 21 новую станцию метро. Ускорение темпов строительства должно произойти с 2024 года.