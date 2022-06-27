Видео дня: на Елагином острове загорает нерпенок

«Его довольно часто замечают прохожие и сотрудники охраны, которые и присылают нам раз в три — четыре дня фото и видео о нерпульке», — рассказали в фонде.

Видео опубликовали сотрудники организации в своих социальных сетях. В ролике видно, как маленький зверек греется на солнышке на берегу. По словам специалистов, нерпенок выглядит здоровым.

«Внешне малыш выглядит на четверочку с минусом, поэтому его ловить и перевозить на Ладогу не стоит. Там ему придется заново адаптироваться к новой обстановке, а запасов жирка нерпенку для этого может и не хватить. Ну а в целом, нерпуль производит впечатление здорового и адекватного животного, уверенно обеспечивает себя рыбой и потихоньку толстеет», — добавили в фонде.