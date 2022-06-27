«Санкт-Петербург: на штурм первых +30. Сегодня в атмосфере над Северной столицей продолжит господствовать антициклон. В небе над регионом будут проплывать редкие облака, дождей не ожидается, а волна тепла приблизится к своему апогею», — рассказал о погоде в понедельник, 27 июня, ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха сегодня в городе составит +29…+31 градус, по области +27…+32. Ветер ожидается северный, северо-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 766 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

Во вторник, по прогнозу Леуса, «без осадков и на 2-3 градуса прохладнее».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 28 июня, в Петербурге ожидается переменная облачность, обойдется без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит +19…+21 градус, днем +27…+29.

В среду 29 июня, также прогнозируется переменная облачность при отсутствии осадков. Прохладнее будет только ночью — температура воздуха составит +16…+18 градусов. Прогноз на дневное время суток остается без изменений — столбики термометров поднимутся до отметки в +27…+29 градусов.