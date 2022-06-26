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Великобритания, США, Канада и Япония планируют запретить импорт российского золота

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США, Канада, Япония и Великобритания хотят ввести запрет на импорт российского золота. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение, распространенное в воскресенье канцелярией главы британского правительства Бориса Джонсона.

О новых мерах объявит Борис Джонсон на саммите G7, а также призовет другие страны поступить так же. «С учетом центральной роли Лондона в международной торговле золотом и параллельных действий США, Японии и Канады, эта мера будет иметь глобальный охват, исключив этот товар из регулируемых международных рынков», — говорится в сообщении.

Законопроект будет внесен в британский парламент на следующей неделе. Запрет коснется вновь добытого или очищенного драгоценного металла, при этом не затронет золото, которое было экспортировано из России ранее.

Объем экспорта золота из России составил в 2021 году 12,6 млрд фунтов стерлингов. Объем российского импорта, попавшего под британские санкции, достиг 13,5 млрд.

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