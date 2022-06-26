Великобритания, США, Канада и Япония планируют запретить импорт российского золота

О новых мерах объявит Борис Джонсон на саммите G7, а также призовет другие страны поступить так же. «С учетом центральной роли Лондона в международной торговле золотом и параллельных действий США, Японии и Канады, эта мера будет иметь глобальный охват, исключив этот товар из регулируемых международных рынков», — говорится в сообщении.

Законопроект будет внесен в британский парламент на следующей неделе. Запрет коснется вновь добытого или очищенного драгоценного металла, при этом не затронет золото, которое было экспортировано из России ранее.