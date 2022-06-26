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В Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за жары. В городе — до +30 градусов

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В эту субботу, 26 июня, в Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности. Об этом пишет пресс-служба Смольного, ссылаясь на Росгидрометцентр.

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Предупреждение будет действовать с 13 до 18 часов, когда ожидается максимальное повышение температуры. Так, по данным ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня на погоду в городе будет влиять антициклон. «Облаков в небе будет мало, обойдется без дождей, а температурный фон еще повысится», — отметил он.

Температура воздуха составит от +28 до +30 градусов, а в Ленобласти — до +32. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы, добавил Леус. При этом в понедельник ожидается сухая, солнечная и жаркая погода. 

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