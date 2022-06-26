В Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за жары. В городе — до +30 градусов

Предупреждение будет действовать с 13 до 18 часов, когда ожидается максимальное повышение температуры. Так, по данным ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня на погоду в городе будет влиять антициклон. «Облаков в небе будет мало, обойдется без дождей, а температурный фон еще повысится», — отметил он.

Температура воздуха составит от +28 до +30 градусов, а в Ленобласти — до +32. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы, добавил Леус. При этом в понедельник ожидается сухая, солнечная и жаркая погода.