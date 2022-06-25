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В Ботаническом саду открылась выставка пионов

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В эту субботу, 25 июня, в Ботаническом саду состоялось открытие выставки «Пионы Северной столицы». Об этом рассказали в в официальном сообществе Ботсада во «ВКонтакте».

Shutterstock

На выставке продемонстрируют огромное разнообразие сортов пионов. Посетителям покажут старинные усадебные пионы и передовые новинки селекции. Цветы продемонстрируют зрителям все богатство палитры от темно-красных до акварельно-розовых тонов.

Экспозиция «Пионы Северной столицы»  развернется в павильоне Зеленый домик с 25 июня по 3 июля с 10:00 до 17:30. «Очень рекомендуем посетить её дважды, чтобы полюбоваться ранними и поздними пионами, т.к. экспозиция будет обновляться по мере зацветания новых сортов», — отметили сотрудники Ботсада.

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