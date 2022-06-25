В Ботаническом саду открылась выставка пионов

На выставке продемонстрируют огромное разнообразие сортов пионов. Посетителям покажут старинные усадебные пионы и передовые новинки селекции. Цветы продемонстрируют зрителям все богатство палитры от темно-красных до акварельно-розовых тонов.

Экспозиция «Пионы Северной столицы» развернется в павильоне Зеленый домик с 25 июня по 3 июля с 10:00 до 17:30. «Очень рекомендуем посетить её дважды, чтобы полюбоваться ранними и поздними пионами, т.к. экспозиция будет обновляться по мере зацветания новых сортов», — отметили сотрудники Ботсада.