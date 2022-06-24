В порты Петербурга хотят перенаправить 20 млн тонн грузов из Беларуси

Лукашенко отметил, что уже обсудил этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным.

«В плане давления Запада на Беларусь мы полностью хотим — миллионов 20 тонн [грузов] — переориентировать свои потоки на ваши порты. И буду просить у вас поддержки и помощи. С президентом [России] мы об этом говорили. Вы знаете, он вам звонил по этому поводу», — сообщил Лукашенко.

Он добавил, что совместное сотрудничество выгодна и для Петербурга, в котором появятся новые рабочие места. Также глава республики выразил надежду на продолжение увеличения товарооборота между двумя странами. По его словам, он ежегодно растет на 15%.

«Будем делать все для того, чтобы, как модно сейчас говорить, эту огромную площадку — российскую — не потерять. У нас хорошо развивается товарооборот. Мы можем прибавить, особенно учитывая поведение наших западных партнеров, будем так говорить. Думаю, что в течение этого — будущего года мы выйдем на тот уровень сотрудничества, на тот уровень развития Белоруссии и России, на который мы должны выйти. Мы преодолеем все невзгоды и препятствия, особенно, в экономике», — выразил уверенность Лукашенко.