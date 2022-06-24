18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В порты Петербурга хотят перенаправить 20 млн тонн грузов из Беларуси

Поделиться:

В условиях санкционного давления Минск планирует перенаправить на порты Петербурга порядка 20 млн тонн грузов. Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором города Александром Бегловым, пишет ТАСС.

Alexey Smyshlyaev / Shutterstock.com

Лукашенко отметил, что уже обсудил этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным.

«В плане давления Запада на Беларусь мы полностью хотим — миллионов 20 тонн [грузов] — переориентировать свои потоки на ваши порты. И буду просить у вас поддержки и помощи. С президентом [России] мы об этом говорили. Вы знаете, он вам звонил по этому поводу», — сообщил Лукашенко.

Он добавил, что совместное сотрудничество выгодна и для Петербурга, в котором появятся новые рабочие места. Также глава республики выразил надежду на продолжение увеличения товарооборота между двумя странами. По его словам, он ежегодно растет на 15%.

«Будем делать все для того, чтобы, как модно сейчас говорить, эту огромную площадку — российскую — не потерять. У нас хорошо развивается товарооборот. Мы можем прибавить, особенно учитывая поведение наших западных партнеров, будем так говорить. Думаю, что в течение этого — будущего года мы выйдем на тот уровень сотрудничества, на тот уровень развития Белоруссии и России, на который мы должны выйти. Мы преодолеем все невзгоды и препятствия, особенно, в экономике», — выразил уверенность Лукашенко.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: