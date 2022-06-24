Финансистов, Часовщиков и Покорителей Глубин: 18 скверов в Петербурге получили названия

18 ранее безымянных скверов в Петербурге получили названия. Финансистов, Часовщиков и Покорителей Глубин — публикуем список.
Согласно поправкам в закон Петербурга «О зеленых насаждениях общего пользования», принятым депутатам Законодательного собрания накануне, 23 июня, названия получили 18 ранее безымянных скверов:
- Голодаевский сквер на набережной реки Смоленки — между домами №1 и №27;
- Анфисин сад на Наличной улице, 55;
- Шереметевский сквер вдоль реки Дачной от улицы Лени Голикова до улицы Танкиста Хрустицкого;
- сквер Кронштадтской Славы возле дома №3 по Кронштадтскому шоссе;
- сквер Ваза на пересечении Привокзальной улицы и Привокзального переулка;
- сквер Генерала Андреева северо-западнее пересечения улиц Володарского и Пограничников;
- сквер Юрия Никулина между Приморским шоссе и озером Сестрорецкий Разлив;
- сквер Пулковский Рубеж на Пулковском шоссе южнее дома №92;
- сад имени 30-летия Октября (участок 2) на Смоляной улице;
- сквер Метеорологов на Песочной набережной — между улицей Профессора Попова и рекой Карповкой;
- Кожевниковский сквер на Ораниенбаумском шоссе возле дома №5 по Собственному переулку;
- сквер Часовщиков между Санкт-Петербургским проспектом и Эйхенской улицей;
- сквер Покорителей Глубин севернее дома №8 по Эрлеровскому бульвару;
- сквер Ивана Шинкарева на пересечении Колпинского шоссе и Центральной улицы;
- сквер Псковских Десантников на улице Белы Куна — возле дома №24, корпус 1;
- сквер Финансистов на Суворовском проспекте — возле дома №61;
- сквер Петра Егорова на 6-й Советской улице — между Суворовским проспектом и Красноборским переулком;
- сквер Ягужинского на пересечении Тверской и Кавалергардской улиц.
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