«В предстоящие выходные на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области прогнозируется повышение температурного режима. Ожидается, что воздух прогреется до +28-30 градусов. Для улучшения качества обслуживания пассажиров 25 и 26 июня Комитет по транспорту совместно с АО «СЗППК» назначают дополнительные электропоезда с Финляндского вокзала», — сообщили в ведомстве.

Дополнительные электрички будут курсировать:

№ 6021 Санкт-Петербург Финляндский — Белоостров (через Сестрорецк) отправление в 14:35, прибытие в 15:43;

№ 6022 Белоостров – Санкт-Петербург Финляндский (через Парголово) отправление в 15:50, прибытие в 16:29;

№ 6657 Санкт-Петербург Финляндский — Зеленогорск отправление в 16:32, прибытие в 17:31;

№ 6174 Зеленогорск - Санкт-Петербург Финляндский отправление в 18:01, прибытие в 18:58;

№ 6597 Санкт-Петербург Финляндский — Васкелово отправление в 10:50, прибытие в 12:03;

№ 6598 Васкелово — Санкт-Петербург Финляндский отправление в 13:00, прибытие в 14:15.

Для комфортной поездки и во избежание очередей в пригородных кассах в Смольном посоветовали петербуржцам приобретать билеты заранее онлайн.

Грядущие выходные обещают быть солнечными — даже без ветра! По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в субботу, 25 июня, температура воздуха ночью составит +16…+18 градусов, днем +27…+29. В воскресенье, 26 июня, ночью ожидается +17…+19 градусов, днем +28…+30.