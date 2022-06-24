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Чтобы все доехали до залива: из-за аномальной жары в Петербурге запускают дополнительные электрички

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Грядущие выходные в Петербурге отметятся жаркой погодой. Для того, чтобы все желающие смогли провести уикенд за городом, с Финляндского вокзала запустят дополнительные электрички. Публикуем расписание.

alenka2194 / Shutterstock.com

«В предстоящие выходные на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области прогнозируется повышение температурного режима. Ожидается, что воздух прогреется до +28-30 градусов. Для улучшения качества обслуживания пассажиров 25 и 26 июня Комитет по транспорту совместно с АО «СЗППК» назначают дополнительные электропоезда с Финляндского вокзала», — сообщили в ведомстве. 

Дополнительные электрички будут курсировать: 

  • № 6021 Санкт-Петербург Финляндский — Белоостров (через Сестрорецк) отправление в 14:35, прибытие в 15:43;
  • № 6022 Белоостров – Санкт-Петербург Финляндский (через Парголово) отправление в 15:50, прибытие в 16:29;
  • № 6657 Санкт-Петербург Финляндский — Зеленогорск отправление в 16:32, прибытие в 17:31;
  • № 6174 Зеленогорск - Санкт-Петербург Финляндский отправление в 18:01, прибытие в 18:58;
  • № 6597 Санкт-Петербург Финляндский — Васкелово отправление в 10:50, прибытие в 12:03;
  • № 6598 Васкелово — Санкт-Петербург Финляндский отправление в 13:00, прибытие в 14:15.

Для комфортной поездки и во избежание очередей в пригородных кассах в Смольном посоветовали петербуржцам приобретать билеты заранее онлайн.

Грядущие выходные обещают быть солнечными — даже без ветра! По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в субботу, 25 июня, температура воздуха ночью составит +16…+18 градусов, днем +27…+29. В воскресенье, 26 июня, ночью ожидается +17…+19 градусов, днем +28…+30.

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