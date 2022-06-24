Закат, гало в виде светового столба от Солнца и бриг «Россия»: как прошла репетиция «Алых парусов»

Минувшей ночью в Петербурге прошла генеральная репетиция «Алых парусов». Бриг «Россия», главный символ праздника выпускников, прошел по Неве на фоне заката и гало в виде яркого светового столба от Солнца. Собрали небольшой фоторепортаж — посмотрите, как это было.
Существует множество типов гало, но все они вызваны преимущественно ледяными кристаллами в перистых облаках в верхних слоях тропосферы на высоте 5-10 километров. Световой или солнечный столб — один из наиболее часто наблюдающихся видов гало, представляющий собой вертикальную полосу света, тянущуюся от Солнца во время заката или восхода.
Уже завтра, 24 июня, в Петербурге пройдет праздник выпускников «Алые паруса». Мосты в этот день разведутся раньше времени, но только два — остальные останутся сведенными. Также в городе введут запрет остановки и ограничения для транспорта. Публикуем полный список всех изменений.
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