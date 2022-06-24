Закат, гало в виде светового столба от Солнца и бриг «Россия»: как прошла репетиция «Алых парусов»

Существует множество типов гало, но все они вызваны преимущественно ледяными кристаллами в перистых облаках в верхних слоях тропосферы на высоте 5-10 километров. Световой или солнечный столб — один из наиболее часто наблюдающихся видов гало, представляющий собой вертикальную полосу света, тянущуюся от Солнца во время заката или восхода.