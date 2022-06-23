Петербургские депутаты одобрили увеличение зарплаты себе и Беглову за «особые условия работы»

Цель документа ставили «совершенствование системы материальной мотивации государственных гражданских служащих, доведение уровня оплаты их труда до конкурентного на рынке труда, увеличение в оплате труда государственных гражданских служащих доли, обусловленной реальной эффективностью их работы», — сказано в пояснительной записке.

В инициативе сказано, что зарплату чиновникам и депутатам поднимут с 2023 года. Выплаты увеличат «за особые условия труда».

Годовая надбавка губернатора поднимется с пяти до семи окладов, у всех остальных чиновников, депутатов и членов Горизбиркома — с четырех до шести. Зарплаты государственным гражданским служащим повысят с шести до восьми окладов. Из бюджета на увеличение выплат должно пойти 697 млн рублей.

Напомним, в конце мая Беглов предложил с 1 января 2023 года повысить выплаты за «особые условия работы» себе, чиновникам и депутатам Заксобрания. Соответствующий законопроект проходил на антикоррупционную экспертизу.