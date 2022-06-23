Петербургские депутаты одобрили увеличение зарплаты себе и Беглову за «особые условия работы»

Депутаты Законодательного собрания Петербурга одобрили в первом чтении инициативу об увеличении зарплат губернатору, чиновникам и самим парламентариям «за особые условия труда». Такой законопроект выдвинут сам Александр Беглов.
Цель документа ставили «совершенствование системы материальной мотивации государственных гражданских служащих, доведение уровня оплаты их труда до конкурентного на рынке труда, увеличение в оплате труда государственных гражданских служащих доли, обусловленной реальной эффективностью их работы», — сказано в пояснительной записке.
В инициативе сказано, что зарплату чиновникам и депутатам поднимут с 2023 года. Выплаты увеличат «за особые условия труда».
Годовая надбавка губернатора поднимется с пяти до семи окладов, у всех остальных чиновников, депутатов и членов Горизбиркома — с четырех до шести. Зарплаты государственным гражданским служащим повысят с шести до восьми окладов. Из бюджета на увеличение выплат должно пойти 697 млн рублей.
Напомним, в конце мая Беглов предложил с 1 января 2023 года повысить выплаты за «особые условия работы» себе, чиновникам и депутатам Заксобрания. Соответствующий законопроект проходил на антикоррупционную экспертизу.
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