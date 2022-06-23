В Петербурге решили снять с маршрутов партию автобусов из-за возгораний

Автобус этой марки загорелся утром 23 июня на Светлановском проспекте у дома 8. Как сообщается на сайте ГУ МЧС по Петербургу, пожар удалось быстро ликвидировать, пострадавших нет. На момент возгорания в салоне автобуса находилось 15 человек, все они успели вовремя покинуть транспорт. Аналогичный случай произошел 10 июня. Автобус воспламенился на Витебском проспекте в Московском районе.

Компания «Домтрансавто» выступает частным перевозчиком, который по контракту поставляет автобусы в рамках транспортной реформы. «МАЗы» производят на Минском автомобильном заводе.

Как сообщили РБК Петербург в пресс-службе городского комитета по транспорту, из-за происшествий с маршрутов снимут девять автобусов «МАЗ».

«Все из одной товарной партии — выпущены на одном заводе. Перевозчик совместно с заводом изготовителем проведут техническую проверку снятых автобусов. И только после будет принято решение об их дальнейшей эксплуатации. На реализации новой модели транспортного обслуживания данная мера никак не повлияет. У перевозчика достаточно подвижного состава для выполнения обязательств по госконтракту. Вместо снятых автобусов на городских маршрутах будут задействованы резервные», — рассказали в комитете.