В Петербурге решили снять с маршрутов партию автобусов из-за возгораний

Перевозчик «Домтрансавто» снимет с маршрутов несколько пассажирских автобусов белорусского производства «МАЗ 203947». Такое решение приняли после возгорания двух машин за последний месяц, пишет «Фонтанка» со ссылкой на «Домтрансавто».
Автобус этой марки загорелся утром 23 июня на Светлановском проспекте у дома 8. Как сообщается на сайте ГУ МЧС по Петербургу, пожар удалось быстро ликвидировать, пострадавших нет. На момент возгорания в салоне автобуса находилось 15 человек, все они успели вовремя покинуть транспорт. Аналогичный случай произошел 10 июня. Автобус воспламенился на Витебском проспекте в Московском районе.
Компания «Домтрансавто» выступает частным перевозчиком, который по контракту поставляет автобусы в рамках транспортной реформы. «МАЗы» производят на Минском автомобильном заводе.
Как сообщили РБК Петербург в пресс-службе городского комитета по транспорту, из-за происшествий с маршрутов снимут девять автобусов «МАЗ».
«Все из одной товарной партии — выпущены на одном заводе. Перевозчик совместно с заводом изготовителем проведут техническую проверку снятых автобусов. И только после будет принято решение об их дальнейшей эксплуатации. На реализации новой модели транспортного обслуживания данная мера никак не повлияет. У перевозчика достаточно подвижного состава для выполнения обязательств по госконтракту. Вместо снятых автобусов на городских маршрутах будут задействованы резервные», — рассказали в комитете.
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