«Таких детей усыплять надо»: сотрудник парка на Елагином острове пытался прогнать с пристани ребенка с аутизмом

Как сообщила мама мальчика Людмила, она с пятилетним ребенком, по обыкновению, хотели посидеть на пристани — это было частью традиционного «ритуального» маршрута, которые часто придумывают себе дети с РАС. Женщина каждый раз оплачивает поездку, но не катается с сыном. Они просто сидят на пристани и наблюдают за водной гладью.

«Не успела я сказать, что мы хотим просто посидеть, а я сейчас все оплачу и мы наденем жилеты, как перед нами выросли метла и парень лет двадцати, который начал орать. Он тут же начал нас выгонять, махать шваброй перед ребенком, несколько раз ему попал по ногам. Сын очень испугался, упал, начал рыдать и кататься по пристани, а унести его я не могла — он уже довольно большой», — рассказала «Фонтанке» петербурженка.

По словам мамы мальчика, сотрудник парка посоветовал им «проваливать», а когда узнал о диагнозе ребенка, то заявил, что «таких детей усыплять надо» и «нечего заполнять планету больными». Людмила добавляет, что кассир лодочной станции «предложила» им сидеть дома «раз ребенок такой».

Женщина оставила кассиру свой номер телефона для связи, через какое-то время ей перезвонил директор парка с извинениями. Также он пообещал уволить работника, который накричал на Людмилу с мальчиком.

«Эту ситуацию крайне сложно прокомментировать, потому что мы боремся за доступную среду в парке, и наши сотрудники, и охрана, и билетеры проходили специальные курсы по работе с детьми и со всеми слоями населения. Мы, к сожалению, не в курсе о таком происшествии», — сообщили в пресс-службе ЦПКиО.