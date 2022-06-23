«Гэнгъ» отмыли дореволюционную плитку в парадной на Петроградской. Акцию инициировали жители дома

Краеведы объединения «Гэнгъ», ставшие лауреатами премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» и «Петербург будущего»-2020, отмыли дореволюционную плитку в парадной дома-памятника на Петроградской. Акцию инициировали жители дома, которые также собрали средства на расходники — более 40 тысяч рублей.
«Собака.ru» попросила участницу ячейки «Гэнгъ» Ксению Сидорину рассказать о том, насколько часто теперь инициаторами акций по очистке деталей в парадных становятся их жители, об отношениях с КГИОПом после отказа согласовывать акцию в конце 2021 года (за краеведов вступилась даже Собчак!), а также том, почему Петербург все чаще лишается исторических зданий.
Специально для «Собака.ru»:
[Отношения «Гэнгъ» с КГИОП] не наладились и не наладятся, так как мне перестало это быть интересно. Время, которое я потрачу на умасливание чиновников, можно потратить на дела. КГИОП не может прийти в парадную и закрасить отмытое, так как это надзорный орган. Они занимаются разрешениями, согласованиями — документами, если очень грубо говорить. Разве что какой-то дурачок в формате частной инициативы решит, но это не будет связано никак с рабочей деятельностью комитета.
Про подорожание материалов я писала еще в феврале. Сразу после 24 февраля все цены выросли в два раза — и продолжают расти до сих пор. Жители не часто инициируют такого рода работы [по очистке деталей в парадных], но раньше не делали этого вовсе, а теперь хоть сколько-то стали. Так что в целом по городу динамика положительная.
У меня нет ощущения что кто-то взял какой-то план на уничтожение города. Манеж [лейб-гвардии Финляндского полка на 20-й линии Васильевского острова] снесли потому, что его миллион раз перестраивали, бани Екимовой [на Малом проспекте Петроградской стороны, 4] — потому, что архценности в них нет, «Ленэкспо» меня тоже не трогает.
Каждый конкретный кейс из последних объясняется очень понятными объяснениями. Активисты все еще не умеют договариваться с чиновниками: первые умеют только орать, а вторым совершенно неинтересно строить диалог с жителями. Мы пытались не орать и работать вместе с КГИОПом — их хватило на три года. И то связано это было только с личной инициативой главы комитета [Сергея] Макарова, без его заинтересованности никакого взаимодействия не было бы.
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