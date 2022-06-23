Уже завтра, 24 июня, в Петербурге пройдет праздник выпускников «Алые паруса». Мосты в этот день разведутся раньше времени, но только два — остальные останутся сведенными. Также в городе введут запрет остановки и ограничения для транспорта. Публикуем полный список всех изменений.
Из-за проведения праздника выпускников «Алые паруса» в ночь с 24 на 25 июня разведут только Благовещенский и Дворцовый мосты по следующему графику:
- Благовещенский мост. Разводка в 22:00, наводка в 02:30, начало движения по мосту с 03:00.
- Дворцовый мост. Разводка 24 июня в 23:30, наводка 25 июня в 14:50, начало движения по мосту 25 июня с 15:00.
Также для движения транспорта будут закрыты:
- Благовещенский мост — 23 июня с 20:00 до 20:35 и с 22:00 24 июня до 06:00 25 июня;
- Дворцовый мост — c 20:35 23 июня до 01:10 24 июня и с 12:00 24 июня до 15:00 25 июня;
- Троицкий мост — c 22:00 24 июня до 06:00 25 июня.
Кроме того, 24 июня с 00:00 до 23:59 будет введен запрет остановки по адресам:
- Мошков пер.;
- Адмиралтейская наб. от Адмиралтейского проезда до Сенатской пл.;
- наб. Лейтенанта Шмидта от 22-23-й линий В.О. до Благовещенского моста;
- наб. Лебяжьей канавки от Миллионной ул. до наб. р. Мойки;
- наб. р. Мойки от Садовой ул. до Невского пр.;
- Суворовская пл.;
- Большая Конюшенная ул. от Волынского пер. к Невскому пр.;
- Большая Морская ул. от Гороховой ул. к Невскому пр.;
- наб. р. Мойки от Невского пр. к Кирпичному пер.;
- проезд вдоль Марсова поля;
- Миллионная ул.;
- Английская наб.;
- Большая Морская ул. от Невского пр. до Кирпичного пер.;
- четная сторона наб. р. Мойки от Гороховой ул. к Невскому пр.;
- нечетная сторона наб. канала Грибоедова от д. 7 к Невскому пр.;
- Сенатская пл.;
- Университетская наб. от Благовещенского моста до Дворцового моста;
- Гороховая ул. от Малой Морской ул. к Адмиралтейскому пр.;
- Малая Морская ул. от Невского пр. к Гороховой ул.;
- Адмиралтейский пр.;
- Гороховая ул. от Малой Морской ул. до Адмиралтейского пр.
- Малая Морская ул. от Невского пр. к Гороховой ул.
- Адмиралтейский пр.;
- Гороховая ул. от Малой Морской до Адмиралтейского пр.
Кроме того, поэтапно с 17:00 24 июня до 06:00 25 июня движение транспорта будет прекращено по ряду центральных улиц и набережных города.
24 июня с 17:00 до 21:00 по адресам:
- Большая Морская ул. от Гороховой ул. до Невского пр.;
- Миллионная ул. от пл. Суворова до Дворцовой пл.;
- проезд вдоль Марсового поля;
- Дворцовая набережная от Троицкого моста до Дворцового моста;
- наб. р. Мойки от Гороховой ул. до Невского пр.;
- наб. реки Мойки от Невского пр. до набережной Лебяжьей канавки;
- Адмиралтейская набережная;
- Адмиралтейский пр.;
- Исаакиевская пл. вдоль д.1 по Вознесенскому пр.;
- Вознесенский пр. от Малой Морской ул. до Адмиралтейского пр.;
- Невский пр. от Садовой ул. до Адмиралтейского пр.;
- Дворцовый проезд;
- Сенатская пл.;
- Мраморный пер.;
- Мошков пер.;
- Конюшенный пер. от Конюшенной пл. к наб. р. Мойки.
24 июня с 21:00 до 22:00 по адресам:
- Большая Морская ул. от Гороховой ул. до Невского пр.;
- Миллионная ул. от пл. Суворова до Дворцовой пл.;
- проезд вдоль Марсова поля;
- Дворцовая наб. от Троицкого моста до Дворцового моста;
- наб. р. Мойки от Невского пр. до наб. Лебяжьей канавки;
- Адмиралтейская наб.;
- Адмиралтейский пр.;
- Исаакиевская пл. вдоль д. 1 по Вознесенскому пр.;
- Вознесенский пр. от Малой Морской ул. до Адмиралтейского пр.;
- Невский пр. от Садовой ул. до Адмиралтейского пр.;
- Дворцовый проезд;
- Сенатская пл.;
- Мраморный пер.;
- Мошков пер.;
- Конюшенный пер. от Конюшенной пл. к наб. р. Мойки;
- наб. р. Мойки от Гороховой ул. до Невского пр.;
- Кадетская и 1-я линии В.О. от Румянцевской пл. до Университетской наб.;
- 2-3-я линии В.О. от Румянцевской пл. до Университетской наб.;
- Университетская наб. от Благовещенского моста до Биржевой пл.;
- Биржевой проезд;
- Менделеевская линия от Биржевой линии до Университетской наб.;
- Таможенный пер.
С 22:00 24 июня до 06:00 25 июня по адресам:
- Биржевая пл.;
- Английская наб.;
- Большая Морская ул. от Гороховой ул. до Невского пр.;
- проезд вдоль Марсового поля;
- наб. реки Мойки от Невского пр. до набережной Лебяжьей канавки;
- Адмиралтейская набережная;
- Адмиралтейский пр.;
- Исаакиевская пл. вдоль д.1. по Вознесенскому пр.;
- Вознесенский пр. от Малой Морской ул. до Адмиралтейского пр.;
- Невский пр. от Садовой ул. до Адмиралтейского пр.;
- Дворцовый проезд;
- Сенатская пл.;
- Мраморный пер.;
- Мошков пер.;
- Конюшенный пер. от Конюшенной пл. к наб. р. Мойки;
- 1-я Кадетская линии от проезда вдоль Румянцевского сада до Университетской наб.;
- 2-3 линии от проезда вдоль Румянцевского сада до Университетской наб.;
- Университетская наб. от Благовещенского моста до Биржевой пл.;
- Биржевые проезды;
- Менделеевская линия от Биржевой линии до Университетской наб.;
- Таможенный пер.;
- наб. р. Мойки от Гороховой ул. до Невского пр.;
- Каменноостровский пр. от ул. Куйбышева до Троицкого моста;
- Миллионная ул.;
- наб. Лебяжьей канавка;
- Дворцовая наб.;
- Троицкий мост (перекрестки Каменноостровский пр. – Петровская наб. и Дворцовая наб. – съезды с Суворовской пл.);
- наб. Кутузова от Гагаринской ул. до Дворцовой наб.;
- Благовещенский мост (перекрестки Университетская наб. – наб. Лейтенанта Шмидта и Английская наб. – пл. Труда – съезды с Благовещенского моста);
- наб. Лейтенанта Шмидта от 22-23 линии В.О. до Благовещенского моста;
- пл. Труда;
- Английская наб.;
- ул. Труда.
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