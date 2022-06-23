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Запрет остановки, ограничения для транспорта и развод только двух мостов. Как «Алые паруса» изменят движение в Петербурге?

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Уже завтра, 24 июня, в Петербурге пройдет праздник выпускников «Алые паруса». Мосты в этот день разведутся раньше времени, но только два — остальные останутся сведенными. Также в городе введут запрет остановки и ограничения для транспорта. Публикуем полный список всех изменений.

Фото: Виталий Коликов

Из-за проведения праздника выпускников «Алые паруса» в ночь с 24 на 25 июня разведут только Благовещенский и Дворцовый мосты по следующему графику:

  • Благовещенский мост. Разводка в 22:00, наводка в 02:30, начало движения по мосту с 03:00.
  • Дворцовый мост. Разводка 24 июня в 23:30, наводка 25 июня в 14:50, начало движения по мосту 25 июня с 15:00. 

Также для движения транспорта будут закрыты:

  • Благовещенский мост — 23 июня с 20:00 до 20:35 и с 22:00 24 июня до 06:00 25 июня;
  • Дворцовый мост — c 20:35 23 июня до 01:10 24 июня и с 12:00 24 июня до 15:00 25 июня;
  • Троицкий мост — c 22:00 24 июня до 06:00 25 июня.

Кроме того, 24 июня с 00:00 до 23:59 будет введен запрет остановки по адресам:

  • Мошков пер.;
  • Адмиралтейская наб. от Адмиралтейского проезда до Сенатской пл.;
  • наб. Лейтенанта Шмидта от 22-23-й линий В.О. до Благовещенского моста;
  • наб. Лебяжьей канавки от Миллионной ул. до наб. р. Мойки;
  • наб. р. Мойки от Садовой ул. до Невского пр.;
  • Суворовская пл.;
  • Большая Конюшенная ул. от Волынского пер. к Невскому пр.;
  • Большая Морская ул. от Гороховой ул. к Невскому пр.;
  • наб. р. Мойки от Невского пр. к Кирпичному пер.;
  • проезд вдоль Марсова поля;
  • Миллионная ул.;
  • Английская наб.;
  • Большая Морская ул. от Невского пр. до Кирпичного пер.;
  • четная сторона наб. р. Мойки от Гороховой ул. к Невскому пр.;
  • нечетная сторона наб. канала Грибоедова от д. 7 к Невскому пр.;
  • Сенатская пл.;
  • Университетская наб. от Благовещенского моста до Дворцового моста;
  • Гороховая ул. от Малой Морской ул. к Адмиралтейскому пр.;
  • Малая Морская ул. от Невского пр. к Гороховой ул.;
  • Адмиралтейский пр.;
  • Гороховая ул. от Малой Морской ул. до Адмиралтейского пр.
  • Малая Морская ул. от Невского пр. к Гороховой ул.
  • Адмиралтейский пр.;
  • Гороховая ул. от Малой Морской до Адмиралтейского пр.
Фото: Виталий Коликов

Кроме того, поэтапно с 17:00 24 июня до 06:00 25 июня движение транспорта будет прекращено по ряду центральных улиц и набережных города.

24 июня с 17:00 до 21:00 по адресам:

  • Большая Морская ул. от Гороховой ул. до Невского пр.;
  • Миллионная ул. от пл. Суворова до Дворцовой пл.;
  • проезд вдоль Марсового поля;
  • Дворцовая набережная от Троицкого моста до Дворцового моста;
  • наб. р. Мойки от Гороховой ул. до Невского пр.;
  • наб. реки Мойки от Невского пр. до набережной Лебяжьей канавки;
  • Адмиралтейская набережная;
  • Адмиралтейский пр.;
  • Исаакиевская пл. вдоль д.1 по Вознесенскому пр.;
  • Вознесенский пр. от Малой Морской ул. до Адмиралтейского пр.;
  • Невский пр. от Садовой ул. до Адмиралтейского пр.;
  • Дворцовый проезд;
  • Сенатская пл.;
  • Мраморный пер.;
  • Мошков пер.;
  • Конюшенный пер. от Конюшенной пл. к наб. р. Мойки.

24 июня с 21:00 до 22:00 по адресам:

  • Большая Морская ул. от Гороховой ул. до Невского пр.;
  • Миллионная ул. от пл. Суворова до Дворцовой пл.;
  • проезд вдоль Марсова поля;
  • Дворцовая наб. от Троицкого моста до Дворцового моста;
  • наб. р. Мойки от Невского пр. до наб. Лебяжьей канавки;
  • Адмиралтейская наб.;
  • Адмиралтейский пр.;
  • Исаакиевская пл. вдоль д. 1 по Вознесенскому пр.;
  • Вознесенский пр. от Малой Морской ул. до Адмиралтейского пр.;
  • Невский пр. от Садовой ул. до Адмиралтейского пр.;
  • Дворцовый проезд;
  • Сенатская пл.;
  • Мраморный пер.;
  • Мошков пер.;
  • Конюшенный пер. от Конюшенной пл. к наб. р. Мойки;
  • наб. р. Мойки от Гороховой ул. до Невского пр.;
  • Кадетская и 1-я линии В.О. от Румянцевской пл. до Университетской наб.;
  • 2-3-я линии В.О. от Румянцевской пл. до Университетской наб.;
  • Университетская наб. от Благовещенского моста до Биржевой пл.;
  • Биржевой проезд;
  • Менделеевская линия от Биржевой линии до Университетской наб.;
  • Таможенный пер.

С 22:00 24 июня до 06:00 25 июня по адресам:

  • Биржевая пл.;
  • Английская наб.;
  • Большая Морская ул. от Гороховой ул. до Невского пр.;
  • проезд вдоль Марсового поля;
  • наб. реки Мойки от Невского пр. до набережной Лебяжьей канавки;
  • Адмиралтейская набережная;
  • Адмиралтейский пр.;
  • Исаакиевская пл. вдоль д.1. по Вознесенскому пр.;
  • Вознесенский пр. от Малой Морской ул. до Адмиралтейского пр.;
  • Невский пр. от Садовой ул. до Адмиралтейского пр.;
  • Дворцовый проезд;
  • Сенатская пл.;
  • Мраморный пер.;
  • Мошков пер.;
  • Конюшенный пер. от Конюшенной пл. к наб. р. Мойки;
  • 1-я Кадетская линии от проезда вдоль Румянцевского сада до Университетской наб.;
  • 2-3 линии от проезда вдоль Румянцевского сада до Университетской наб.;
  • Университетская наб. от Благовещенского моста до Биржевой пл.;
  • Биржевые проезды;
  • Менделеевская линия от Биржевой линии до Университетской наб.;
  • Таможенный пер.;
  • наб. р. Мойки от Гороховой ул. до Невского пр.;
  • Каменноостровский пр. от ул. Куйбышева до Троицкого моста;
  • Миллионная ул.;
  • наб. Лебяжьей канавка;
  • Дворцовая наб.;
  • Троицкий мост (перекрестки Каменноостровский пр. – Петровская наб. и Дворцовая наб. – съезды с Суворовской пл.);
  • наб. Кутузова от Гагаринской ул. до Дворцовой наб.;
  • Благовещенский мост (перекрестки Университетская наб. – наб. Лейтенанта Шмидта и Английская наб. – пл. Труда – съезды с Благовещенского моста);
  • наб. Лейтенанта Шмидта от 22-23 линии В.О. до Благовещенского моста;
  • пл. Труда;
  • Английская наб.;
  • ул. Труда.
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