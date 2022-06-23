Из-за проведения праздника выпускников «Алые паруса» в ночь с 24 на 25 июня разведут только Благовещенский и Дворцовый мосты по следующему графику:

Благовещенский мост. Разводка в 22:00, наводка в 02:30, начало движения по мосту с 03:00.

Дворцовый мост. Разводка 24 июня в 23:30, наводка 25 июня в 14:50, начало движения по мосту 25 июня с 15:00.

Также для движения транспорта будут закрыты:

Благовещенский мост — 23 июня с 20:00 до 20:35 и с 22:00 24 июня до 06:00 25 июня;

Дворцовый мост — c 20:35 23 июня до 01:10 24 июня и с 12:00 24 июня до 15:00 25 июня;

Троицкий мост — c 22:00 24 июня до 06:00 25 июня.

Кроме того, 24 июня с 00:00 до 23:59 будет введен запрет остановки по адресам: